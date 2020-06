Ravimikokteil ohustab seeniori

Helga selgitab: Lercapin, Prenessa – need kaks südamepuudulikkusele. Betaloc Zok, siis Doxasosiin – need kaks kõrge vererõhu pärast. Rocaltrol – neerupuudulikkuse jaoks, Hjertemagnyl – verevedeldaja. Neurontiin – tüsistuste kergendamiseks, lisati rauapreparaat ja D-vitamiin.

Nii on see igal hommikul. „Oi, valetasin enne,” hüüatab ta, „kokku tuleb üheksa!” Paras peotäis.

Kollased, valged, ovaalsed, kapslid, mis osalt sinised, osalt valged. Ja kotike pulbriga, mis lahustub vees. Tundub, et hommikusöögiks ei tule mitte leib ja vorst, vaid hulgaliselt keemiat. Mõnikord mõtleb ka Helga ise – kas kogu see rida omavahel ikka kokku sobib? „Tundub, nagu tuleks tablette aastatega juurde,” ütleb ta.

3 harva, 18 pole haruldane

Statistika järgi on kolm tabletti suhteliselt harv nähtus, kaheksa on normaalne, 14 juba sagedane ravimihulk. Isegi 18 ei ole enam haruldane arv.

Ette on tulnud, et patsient võtab lausa 28 tabletti päeva jooksul, kokku 13 eri toimeainega. Seega käivitab patsient iga päev oma kehas 13 keemilist protsessi.

Et inimesed iga päev 5–10 ja rohkemgi tablette võtavad, sellel on omad põhjused. Pärast infarkti kuuluvad aspiriin, beetablokaator ja statiin kolesteroolivähendamise standardrepertuaari.

Vanemate patsientide ravis on arutelu all ACE ehk angiotensiini konverteeriv ensüüm, seda seoses koroonaviirusega, mida kasutatakse nii monoteraapias kui ka kombinatsioonis.

Geriaatriaarstid soovitavad: arstilt tuleks regulaarselt üle küsida, kas kõik tabletid on ikka veel vajalikud ja kas neid tuleb väljakirjutatud annustes võtta. Isegi siis, kui neid on mitu aastat võetud või alles võtma hakatud. Ja tuleb katsetada, kas on võimalik võtta ka vähem kui seni.

Pea nõu arstiga

Üledoseerimine sõltub patsiendi tervisest – kas tema maks on kahjustatud või on ta tundlik mõne mõjuaine suhtes. Sel juhul peab annus olema väiksem. Seega peab iga patsient täpselt jälgima, milline on tema annus. Kui tekivad üledoosi sümptomid, tuleb kohe arsti poole pöörduda, isegi siis, kui tegemist on „ainult” köhasiirupiga.