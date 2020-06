Toomas Alatalu: Olen suviti lapselapsed ja lapsed suguvõsale olulistesse kohtadesse viinud

Toomas Alatalu usub, et on hea vanaisa. Viimased viis aastat on ta suviti laste ja nende lastega kokku kolme autoga külastanud kohti, mis suguvõsale olulised – Virumaal, Võhmas, Ahjal, Pivarootsis ja mujal üle Eesti. Koos järeltulijatega on Toomas oma sünnipäevi tähistanud väljasõitudega „Sinna, kus elasid ja õppisid isa ja vanaisa”.

FOTO: Urmas Luik / Pärnu Postimees