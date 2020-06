Pikantsed sukad ja Hiiumaa

Uus aeg nõudis uut kaupa. Just nii võib iseloomustada olukorda, mis tekkis pärast Eesti iseseisvumist. Korraga olid muutunud riigivõim, senised sotsiaalsed suhted ja elustiil. Vabam ühiskond tõi kaasa vabama suhtumise jäikadesse moraalireeglitesse ja keha katmise vajadus asendus seni varjatu sündsa eksponeerimisega. Enesekindlamaks ja sõltumatumaks muutunud iseseisvunud Eesti naise seelikuserv tõusis kiiresti kõrgemale.

See, mis paljastus, ei saanud enam olla vanamoodsas villases sukas, see ei saanud olla kole. Pealisriiete ainuvõim oli nüüd lõppenud, sest see, mis jäi nende alla, muutis elu mugavamaks ja palju huvitavamaks. 60+ värskes juuninumbris räägib kunstiteadlane Anne Ruussaar meie pikantse suka- ja sokitööstuse loo.

Juunikuu ajakirjas alustame sarja Eestist ja selle huviväärsetest kohtadest maailma ühest vanemast saarest, Hiiumaast, mis tekkis 455 miljonit aastat tagasi meteoriidiplahvatuse tagajärjel. 60+ valis välja mõne ammu teada, mõne vähem tuntud ja mõne uhiuue paiga ning lisas soovitused, kuhu tasuks keha kinnitama minna. Teame Eesti suuruselt teist saart majakate, rikkumata looduse, Ristimäe, Sääretirbi ja Suuremõisa lossi järgi. Aga kas te teadsite, et keset Hiiumaad laiub Eesti suurim ja nõiduslik liivaala, mida kohalikud kutsuvad Hiiumaa kõrbeks? Kaibaldi nõmmele niisama lihtsalt ligi ei saagi. Tuleb pikalt mööda metsateid logistada ning seejärel jalgsirännak ette võtta. Kogemus on seda väärt! Nõukogude ajal tankodroomina kasutatud alal olevat teadaolevalt viimane Hiiumaa nõid ära põletatud. Nõidus aga kestvat siiani.

Keskeltläbi võtavad vanemad patsiendid iga päev 7 kuni 8 erinevat tabletti. Statistika järgi on kolm tabletti suhteliselt harv nähtus, kaheksa on normaalne, 14 juba sagedane ravimihulk.

Keskeltläbi võtavad vanemad patsiendid iga päev 7 kuni 8 erinevat tabletti. Statistika järgi on kolm tabletti suhteliselt harv nähtus, kaheksa on normaalne, 14 juba sagedane ravimihulk. Isegi 18 ei ole enam haruldane arv. Ette on tulnud, et patsient võtab lausa 28 tabletti päeva jooksul, kokku 13 eri toimeainega. Seega käivitab patsient iga päev oma kehas 13 keemilist protsessi. Et inimesed iga päev 5–10 ja rohkemgi tablette võtavad, sellel on omad põhjused. Pärast infarkti kuuluvad aspiriin, beetablokaator ja statiin kolesteroolivähendamise standardrepertuaari. Kuidas selle ravimikokteiliga nii hakkama saada, et üks ravim teist ei sega ja mida tuleb tähele panna, saab lugeda 60+ värskest juuninumbrist.