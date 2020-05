Legendaarne Kosmose marmelaad ei olnudki marmelaad ega käinud kunagi kosmoses

Paljude inimeste lapsepõlvemälestustesse kuulub legendaarne Kosmose tuub, mida valmistati Põltsamaal ajavahemikus 1964-1990 ja mille kohta on tänini liikvel erinevaid legende – et Kosmose tuubid käisid nõukogude kosmonautidega kosmoses, et tegu oli magusa marmelaadiga ning et tuubide tootmine oli salastatud.