Õlu ja podagrahaige kokku ei sobi

Podagra on organismi ainevahetuse häire, mis tekib siis, kui kusihapet koguneb verre nii palju, et see hakkab kristallidena kudedesse sadestuma, näiteks liigeseõõnde. Kristallid põhjustavad liigeses äkilise põletikureaktsiooni – liigesepõletiku, mis avaldub liigese turse, punetuse ja valuna.

«Puriinid on meie kehas vajalikud DNA, RNA ja mitme ensüümi tootmiseks ning kusihapet leidub kõikides kudedes, kuid halb on selle kuhjumine organismi. Seda võib põhjustada geneetiline soodumus, kusihapperikaste toiduainete ja alkoholi tarvitamine ja mõned ravimid. Õnneks saame kolmandiku osas puriinisisaldust oma kehas toiduvalikuga ise mõjutada,» ütleb Katti Kõrve.

Podagra kimbutab rohkem mehi ja vanemaealisi naisi. Haigus avaldub kusihappesisalduse tõusuna organismis ja korduvate valusate artriidiatakkidena, mis sagedamini esinevad suure varba põhiliigeses, aga ka teistes liigestes – kannas, hüppeliigeses, põlvedes.

Peamiselt satubki patsient arsti juurde podagra-ataki vallandudes. Esimene haigushoog haarab kõige sagedamini suure varba põhiliigest. «Iseloomulik on haigushoo järsk algus, eriti öösel pärast rikkalikku õhtusööki, kui on söödud rammusaid lihatoite ja tarvitatud alkoholi, või siis pärast külmetumist, füüsilist või vaimset ülepinget. Paljudel patsientidel tõuseb ka kehatemperatuur, tekivad külmavärinad. Üldine enesetunne on väga halb,» selgitab Ida-Tallinna keskhaigla reumatoloogiakeskuse õendusjuht Katti Kõrve.

80 protsendil haigestunutest tekib esimene atakk jalgades, suures varbas või hüppeliigeses. Podagrahaiget ei lohuta eriti teadmine, et tema haigus on «mõisnike tõbi». Suure varba põhiliigese artriit podagrahoona on üks tugevamat valu andev haigus. «Podagra-atakk on inimesele väga-väga valus. Isegi voodilina puudutus varbal võib tekitada väljakannatamatut valu. Olen küllalt näinud patsiente, kes tulevad EMOsse, toasuss jala ümber seotud – no ei saa inimene tavajalatsit jalga panna,» kirjeldab Katti Kõrve.

Mis põhjustab podagra-ataki?

«Teised põletikulised haigused, halb jalgade verevarustus. Ravimite kõrvaltoimed, aga ka kiire kusihappe kontsentratsiooni kõikumine kehas. Nii võib kiire kehakaalu langus ja vähene vedelikutarbimine ataki esile kutsuda. Ravimitest võib välja tuua vett väljutavad ravimid – diureetikumid. Ning arsti toitumis- ja ravimisoovituste eiramine juhtudel, kui inimesel on podagra juba diagnoositud. Kahjuks pole ka need sugugi harvad juhused,» nendib õendusjuht.

lga uus haigushoog võib võib haarata uusi liigeseid. Haigestuda võivad jalapöid, hüppeliigesed ja põlved, naistel ka sõrmeliigesed. Haigus võib mõjutada neerude tööd, samuti võivad kusihappekristallid sadestuda kuseteedes neerukividena.

«Kroonilise podagra korral võivad tekkida pehmetesse kudedesse toofused ehk uraatkristallide kogumikud, mis katki minnes paranevad väga aeglaselt. Kaugele arenenud podagraga kaasub sageli südame-veresoonkonna ja jalgade arterite nn lupjumine, diabeet jt metaboolsed haigused,» loetleb Katti Kõrve.