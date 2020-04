Seeniorid saavad argipäeviti arvuti teel vestlusklubides osaleda

Tallinna Keskraamatukogu pakub mitmeid just eakatele suunatuid teenuseid ja tegevusi, mille eesmärk on võimaldada neil olla sotsiaalselt aktiivsed, omandada enda jaoks vajalikke teadmisi ja oskusi, olla kaasatud ja suhelda omaealistega.

“Eriolukord aga pani raamatukoguhoidjaid otsima lahendusi, kuidas saaksime jätkata tegevusi ka siis, kui seeniorid raamatukokku kohale tulla ei saa. Lisaks tahtsime anda seenioritele, kellel ennekõike on soovitatud jääda koju ja vältida kokkupuuteid teiste inimestega, uusi teadmisi ja oskusi, et nad saaksid suhelda oma lähedaste ja sõpradega, olla kursis uudistega ning olla kaasatud,” kõneles Tallinna Keskraamatukogu sotsiaalse kaasatuse peaspetsialist Leelo Ainsoo.

Vestlused igal argipäeval

“Näeme, kuidas samm-sammult täienevad seenioride digioskused nagu Skype´i ja seenioritele vajalike e-teenuste kasutamine, ingliskeelsed väljendid jms. Osalejad annavad raamatukoguhoidjatele tagasisidet veebipõhiste õppematerjalide kohta ning teevad omapoolseid ettepanekuid uute materjalide loomiseks, nii et raamatukoguhoidjad saavad koheselt tagasisidet, et oskaksime seeniorite vajadustega paremini arvestada. Raamatukoguhoidjad kiidavad, et osalejad on vahvad, rõõmsameelsed ja suhtlemisest huvitatud,” kinnitas Ainsoo.