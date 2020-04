Meie sooltes elab üle tuhande liigi baktereid

Seal oleks kümneid triljoneid mikroorganisme, nende seas enam kui tuhat eri liiki bakterit. Kes kotis täpselt on, saaks ilma sisse vaatamata ennustada vaid ühe kolmandiku osas, sest ülejäänud kaks kolmandikku kooslusest on igal inimesel omamoodi.

On üldlevinud teadmine, et soolestik on koduks igasugu bakteritele. Kui keha seedimisega jänni jääb, aitavad need bakterid hädast välja. Ilma nende abita ei suudaks inimene seedida suurt osa igapäevasest toidust.