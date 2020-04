Huvi suurenenud pensionisumma vastu võib panna eakad kodust lahkuma

Pensionipäeval on enamasti pangaautomaadi juures suurem hulk inimesi kui tavaliselt.

Täna, 3. aprillil saab ligi 335 000 pensionäri kätte suurema pensioni. See aga tekitab muret, et eakad, kes seni ehk korralikult koroonaviiruse hirumus kodus püsinud, soovivad nüüd pangaautomaatide juurde vaatama minna, kui palju nende pension tõusnud on.