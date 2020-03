Eesti meditsiinidoktori nipp: kuidas võtta vitamiine, kui tunned, et haigus tikub ligi

Mihkel Zilmer. FOTO: Toomas Huik

Mihkel Zilmeri sõnul ei reklaami ta vitamiine, vaid normaalset söömist, kuid haigusperioodil tuleb organismile vahel anda tugevamat abi.

Tema praktiline soovitus on vastu pidanud juba 20 aastat ja saanud neilt, kellele ta seda on soovitanud, tagasisidet, et see tõesti toimib.

Toona kimbutasid ka teda väga tihti viirushaigused, mida ta sai oma lasteaias käivatelt järeltulijatelt. «See tüütas nii ära, et ma mõtlesin tükk aega ja kombineerisin ainevahetuslikust põhimõttest lähtudes ühe kompleksi,» selgitas ta.

Zilmer rõhutas, et neid vitamiine ei pea sellises koguses võtma iga päev. «Aga see töötab ülimalt efektiivselt, kui te vähegi tunnete, et teil jääb kurk kibedaks või olete seltskonnas, tööl, kus kõik on nohused või köhivad.»

Mihkel Zilmeri soovitus, kui tunned, et hakkad haigeks jääma Vitamiin C. Vitamiini C tuleks võtta 200 mg kaupa, 4 või 5 korda vähemalt 1,5-tunniste vahedega. Polüvitamiinid. Koju tuleks osta polüvitamiinide kompleks, kus esindatud kõik B-grupi vitamiinid. Samal ajal esimese C-vitamiini doosiga tuleks võtta ka esimene annus B-kompleksi. Kui purgile on kirjutatud, et võtta üks, peab seda Zilmeri sõnul võtma topeltannuse. Kui on kirjas, et võtta kaks korraga, siis võtta Zilmeri sõnul kolm. Teine annus tuleks võtta poole tunni pärast ja rohkem seda võtta pole vaja. Vitamiin E. Kolmas kompleksi osa on vitamiin E, mis peaks olema rasvlahustuvana õlikapslis, ka selle kogus on 100 mg. Esimene annus vitamiini E tuleb võtta koos vitamiini C- ja polüvitamiini esimese annusega. Teine annus tuleb võtta poole tunni pärast koos teise polüvitamiini võtmisega.

Zilmer rõhutab, et eelkõige tuleks viirusteperioodil mitmekesiselt ja tervislikult süüa. «Miks? Selle pärast, et kui teie söömine on võimalikult mitmekesine, siis te saate kõiki neid vajalikke aineid, mis, jõudes teie rakkudesse, tekitavad seal vajaliku küllastuskonsentratsiooni ja loovad sellele rakule ja organismile tervikuna eelduse kõikide nende jamadega võidelda,» võttis ta kokku.