Armumine küpses eas: „Kõik on palju kergem kui nooruses!“

Teiselgi kohtumisel tajusin seda kesta ja siis… see arusaamatul kombel kuidagi sulas. Ma ei oska seda seletada, järsku tundsin, et tema on just see mees, keda mu ellu hetkel vaja on.

Kas suhe 25-aastaselt ja 65-aastaselt on kuidagi erinev?

Ma olen palju vabam, palju rohkem mina ise. Ei ole sellist tunnet, et peaks näitama end ainult kõige paremast küljest. Ei pea flirtima ega kurameerima, kõik kujuneb lihtsalt ja loomulikult. Ei mingeid võimumänge. Loomulikult on mõlemad väljakujunenud isiksused, on mingid eriarvamused, aga sellises küpses eas lihtsalt aktsepteerid neid, ei püüa midagi muutma hakata. Nooruses oled rohkem perfektsionist. Nüüd ei oma paljud asjad tähtsust, tähtis on see, mis on kõige tähtsam.

Mis see on?

Kuigi me kardame sellest rääkida, siis lähedus ja intiimsus. Ja teadmine, et inimene on sinu jaoks olemas. Oluline on sarnane vaimne areng ja väärtused. Ka välimus. Ikka mängib see rolli ka vanemas eas.

Mida koos tehakse? Mis seob?

Eks käiakse jalutamas samamoodi, nagu nooruseski sai tehtud. Ega see tegelikult väga ei erinegi. Meil ühiseid huvisid tegelikult väga ei olegi, aga meil on palju sarnaseid mälestusi. Mõlemad oleme maal kasvanud ja temaga koos olles on vahel tunne, nagu oleksin tagasi lapsepõlves. Meile meeldib sellest rääkida. See loodusarmastus oli üks põhjus, miks me lähedaseks saimegi.

Sellises vanuses on ju oma lapsed ja võrgustikud, kuidas nemad suhtusid?

Kui see kohanemine tuleb valutult, siis ongi õige asi. Meie lapsed suhtusid väga hästi. Mõlemalt poolt. Tema tütrega on mul väga hea suhe. Ema tal ju ei ole ja olen isegi lohutamas käinud, kui tema oma kallimaga lahku läks.

Elu üksi või suhtes?

Eks üksi olemisel on ka omad võlud. Teed, mis tahad ja millal tahad. Aga teatud hetkedel tajud üksildust. Mõnel laupäevaõhtul näiteks. Siis lööd interneti lahti, ostad kinopileti ja lähed, et seda tühjust kuidagi leevendada. Nüüd seda enam ei ole. Isegi kui me ei kohtu, siis räägime telefonitsi kindlasti.

Koos me ei ela. Abielugi ei ole välistatud, aga see ei ole minu jaoks enam nii tähtis. Mulle niimoodi sobib. Üksildushetki ei ole, ma tean, et ta on minu jaoks olemas.

Kui ma oma sõbrannasid vaatan ja iseenda elu ka, siis kaaslase leidmine on raske.

Ka sellistes asjades, mis on justkui „meeste asjad“, on hea, kui on inimene kõrval. Märkab, kui autorehv on tühi või aitab tapeeti panna. Enne sellistes olukordades oleksin helistanud väimehele. Aga ei taha ju lapsi tülitada, proovid ise hakkama saada.