Kaalikas jagab sööjad kahte leeri – selle sõpradeks ja vaenlasteks

Kaalikas on Vahemere maadest pärinev väga vana kultuurtaim, mida tunti juba Vana-Kreekas ja Roomas. Laiemalt sai söögikaalikas tuntuks 17. sajandil, mil see levis üle Euroopa ning jõudis ka Eestisse.

Siinmail olnud kaalikas kunagi väga kõrges hinnas. Ühes rahvajutus on kirjas, et kaalikas maksnud sama palju hõbedat kui juurikas ise kaalus. Tänapäeval kasvatakse kaalikat põhiliselt Euroopas. Eesti mullas sirgub kaalikat palju ning seda on võimalik poest ja turult aasta läbi leida. Kuigi kaalika menukus on millegipärast kahanenud, kuulub see oma heade omaduste tõttu kindlalt tähtsamate talviste juurviljade hulka.

Kaalikas on üks kuldaväärt juurikas

Vajaliku C-vitamiini said meie esivanemad talvel ja kevadel just kaalikast: kaalikas seljatab oma C-vitamiini sisaldusega isegi apelsini ja sidruni. Tänu heale säilivusele, mis juurika vitamiinisisaldusel sügisest kuni kevadeni välja eriti langeda ei lase, polnud vaarisadel vitamiinilisa ilmselt mujalt vajagi. Teaduslikku seletust neil kaalika tervislikkusele ju polnud, mistõttu usk juurvilja kasulikkusesse kujunes ilmselt igapäevase kogemuse ja talupojatarkuse kaudu.

Kaalikas on kõige C-vitamiini-rikkam juurvili (40 mg 100 g kohta), kuid see sisaldab ka peaaegu kõiki B-grupi vitamiine ja karotiine, mis viljalihale kena kollase värvi annavad. Ka säilitamisel ei vähene vitamiinisisaldus märkimisväärselt, mistõttu on kaalikas kasulik just kevadtalvel, kui muid vitamiiniallikaid kesisemalt. Rohkem vitamiine sisaldavad kollase sisuga sordid. C-vitamiini poolest on väga rikkad noored kaalikalehed, mille kergelt mõrkjat maitset saab vähendada, kui lehed sõelal keeva veega üle kallata.