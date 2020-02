Kaladest. Tähtkujuväliselt

Valedes säilitustingimustes riknevad kalad kiiresti: nende lõpused värvuvad halliks, soomuskiht tuhmub ja kala silmad vajuvad sisse. Siit ka selgitus vanasõnale, et kala hakkab mädanema peast. Riknenud kalaliha kaotab oma loomuliku elastsuse: sõrmega vajutades jääb muljumisjälg kauaks püsima.

Miks tasub kala kindlasti süüa?

Esiteks juba sellepärast, et kalaliha sisaldab rikkalikult kõiki põhitoitaineid. Toore kala veesisaldus kõigub 50–85 protsendini. Mida lahjem kala on, seda rohkem on tema lihas vett. Näiteks tursa lihas on rasva alla 1 protsendi, vett üle 80 protsendi. Meie veevaesemate kalade edetabelit juhib angerjas, kelle lihast moodustab vesi umbes poole. Selline veenappus on lihtsalt seletatav angerja rasvarikkusega, mis on keskmiselt 33 protsenti.

Sõltuvalt liigist on kalades väärtusliike valke 14–22 protsenti. See tähendab, et kalavalkude aminohappeline koostis on inimese ainevahetuse jaoks suure bioväärtusega. Lisapluss on nende suhteliselt hea seeduvus. Kalade sidekude on õhuke, seda pole palju (kuni 5 protsenti) ja see koosneb peamiselt kollageenist. Seetõttu pehmeneb kalaliha termilisel töötlusel kiiresti.

Muide, kuumutamisel moodustub kollageenist tarretav valk. See ongi põhjus, miks kalade keeduleem jahedas kiiresti tardub. Kalalihas on ka valkude koostisse mittekuuluvaid lämmastikühendeid, mis annavad kalaroale erilise lõhna ja maitse. Samas on kalades suhteliselt vähe lämmastikaluseid, mis teeb kalatoidu sobivaks ka podagrahaigele. Tõsi, erandiks on siin kalamari, mis viimasele sugugi ei sobi.