Daamide ballett aitab head rühti säilitada

Oma tundidesse ootab ta kõiki daame, kes balleti vastu huvi tunnevad ja ise balletisamme proovida tahaksid. „Tunnid on mõeldud algajatele, ei pea olema varasemat kogemust. Ei pea muretsema kehakaalu ega painduvuse pärast, igaüks saab teha harjutusi täpselt nii, nagu hetkevorm võimaldab,” julgustab treener. Ta kiidab Vikerkaare tänava maja: „Eelmisel sügisel kolisime siia, kõik on uus, riietusruumidest treeningsaalini. Olen tantsusaaliga väga rahul, see on ruumikas ja mis peamine – soe! See on tantsijale ülimalt oluline,” rõhutab Eliisa Sokk.

Hea rühi ja koordinatsiooni nimel

Miks peaks üks küpses eas naine balletitundi tulema? „Ennekõike hea lihastoonuse säilitamise nimel. Tervenisti tund aega järjest tuleb hoida tugevat kehalist kontrolli – selg sirge ja koordinatsioon korras. Balleti alus on hea rüht ja kehahoiak. See pole tarvilik ainult balletis, vaid igapäevaeluski.”

Hea rüht ja koordinatsioon hoiab harrastajast liigeseprobleemid eemal, sest balleti arendatud keha on valmis erisugusteks füüsilisteks pingutusteks.

Daamide ballett annab eelkõige hea rühi, kuid parandab isegi enesetunnet, on Eliisa oma harjutajate peal märganud. Hea rüht ja koordinatsioon hoiab harrastajast liigeseprobleemid eemal, sest balleti arendatud keha on valmis erisugusteks füüsilisteks pingutusteks. Balletitunnis õpitakse oma keha kuulama ja seda mõistma. Tasapisi liigutakse lähemale klassikalise balleti alustele, õppides muusika kaudu õiget kehahoiakut ja plastilisust. Harjutaja saavutab hea rühi, kuna õpib õlgu tagapool ja lõuga üleval hoidma ning varbaid väljapoole suunama.

Nõmme Huvikeskuse tantsuõpetaja Eliisa Sokk on daamide balletitunni jaganud kaheks: esimeses pooles tehakse harjutusi keset saali, matil istudes või seistes. Need harjutused polegi väga rasked, kuid pingutada tuleb näiteks jalalabade harjutusi tehes siiski – istuda sirge seljaga, jalad ette välja sirutatud ning tõsta kordamööda üht ja teist jalga kannast. Või siis teha jalaringe selililamangus. Tempokalt tehes polegi see nii pingutav, kuid proovige vaid jalaringe hästi aeglaselt teha! „Kujutage ette, et teie jalg on hästi pikk, pöid välja sirutatud,” innustab balletiõpetaja. Puusad peavad ringe tehes olema täiesti liikumatud.

„Alaselg väsib koledasti ära,” kurdan treenerile. „Harjuta kodus edasi, kuni leiad õige asendi,” soovitab ta.