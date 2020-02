Kurguvalu leevendavad kodumaised ürdid

Kodumaistel teetaimede kogujatel ja kasvatajatel on välja kujunenud oma lemmikud, mida teesegudesse ühel või teisel juhul lisatakse.

„Kurguvalu vastu on hea teha teed kassinaerist, iisopist, salveist, üheksavägisest või kummelist,” soovitab Pärnumaa Tamme Ürditalu perenaine Heli Viedehof.

Ta räägib, et kuna külmetushaigustega on samal ajal valulik kurk, kiusab nohu ja köha, on ka taimed nende nähtude leevendamiseks sarnased. Tasub teada, et kiire sooja saamiseks on abi peaaegu ükskõik millistest meeldiva maitsega teetaimedest valmistatud suurest kruusitäiest soojast teest.

„Soojendavateks taimedeks peetakse Eesti rahvameditsiinis angervaksa, põdrakanepit, liivateed, punet, raudrohtu, mustasõstralehti. Nendest kõigist võib kas üksi või meelepäraseid maitseid kokku segades teed keeta. Vürtsidest on soojendava iseloomuga kaneel, ingver, nelk, kardemon,” loeteleb taimekasvataja.

Ta lisab, et nohu vastu aitavad hästi monarda, saialill, liivatee ja paiseleht. Köhaleevendust saab nurmenuku, paiselehe, Islandi käokõrva, liivatee, kassinaeri ja iisopi teest. Heli Viedehof rõhutab, et nurmenukujuurtest valmistatud tee on mõjusam kui õitest tehtu.

Mõni ravimtaim võib mürgine olla

Raplamaa Uuskaubi taimetalu perenaine Sirje Aiaots pakub, et kurguvalu korral võiks juua raviteed, mis koosneb mets-kassinaeriürdist, saialillest ja salveist. Ta seletab, et kassinaeril on limasisalduse tõttu mähkiv ja pehmendav toime, saialill ja salvei on tuntud põletikuvastase toime poolest.

Kui on vaja kiiresti sooja saada, on peamine, et joodav tee oleks võimalikult kuum. Külmetusevastane tee võiks sisaldada angervaksaürti, mustasõstralehti, pärnaõisi, puneürti, aasristikuõisi.