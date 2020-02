Eesti vanim elanik Marta Kivi saab 108-aastaseks

„Vanainimese tervis, ega hõisata pole,” ütles Marta poeg Jüri Kivi eile telefonitsi Meie Maale. Ta lisas, et Marta liigub ringi ja istub ratastoolis, aga ei kuule. „Kuulmine on meil küll täitsa kehvaks läinud,” ütles Jüri, viidates, et televiisorit kuulab ema küll kõrvaklapiga, kuid kui vaja midagi selgeks teha, mis ei ole päris igapäevane, siis on tal raskusi sellest arusaamisega.