Pirita meestele luuakse oma meesteklubi

Pirita linnaosa vanema Tõnis Liinati sõnul osalevad Pirita sotsiaalkeskuse tegevustes praegu valdavalt daamid. “Meestega kokku saades on tulnud jutuks, et naistel on mitmesugused ringid ja tantsutrennid ning eakamad mehed on tihtipeale veidi elust kõrvale jäänud,” nentis linnaosavanem.