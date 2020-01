Eakate tantsuneljapäevad alustavad uut hooaega

„Neljapäeva pärastlõunased Kristiine tantsuüritused on osutunud väga populaarseteks. Tasuks mainida, et Maailma terviseorganisatsioon peab just liikumist, eriti tantsulisi liigutusi üheks võimsamaks meetmeks tervise ja aktiivsuse säilitamiseks väärikas ehk vanemas eas. Meie linnaosa inimesed ka ise korduvalt maininud, et sellised muusikalised ja seltskondlikud üritused neile meeldivad ja neid peetakse vajalikeks. Nii on meil väga hea meel selle traditsiooniga jätkata ka käesoleva aastal,“ sõnas Kristiine linnaosa vanem Jaanus Riibe.