Plaanitav pensionireform võib ära süüa kõik meie säästud

Investor Raivo Hein leiab, et kuna meile ei õpetata investeerimist, võtab tõenäoliselt suur hulk inimesi oma raha teisest sambast välja ning kulutab selle lihtsalt ära, kasvõi näiteks hambaravile.

„Ilmselt see on üks põhjus, miks me ei saa rääkida säästmisest eraldi. Säästmine ja investeerimine on kaks kinnast, mis peavad korraga käes olema. Ilma selleta ei ole säästmisel mõtet – kui sa investeerida ei kavatse, siis vii loomulikult poodi. Säästmisel ei ole mingit mõtet, kui sa ei tegele investeerimisega,” rõhutab investor. „Siis istub see raha niisama madratsi all ja inflatsioon sööb selle ära.”

Tema sõnul võtavad paljud pensionisambasse kogutud raha kohe välja ja rahaga tormatakse poodi, hambaarsti juurde või soojale maale. „Pikas perspektiivis on nii, et 30 aasta pärast on väga palju pensionäre, kes tulevad tänavale protestima pensionitõusu ja muude toetuste eest, sest neil pole enam lisasissetulekut,” hoiatab Hein. „Põhjus on väga lihtne: inimesed ei oska investeerida. Investeerimist koolis ei õpetata.”

Praeguse reformi tagajärgi võiks samahästi kohvipaksu pealt ennustada. Me ei tea, mida võtavad ette pangad, kuidas hakkavad inimesed käituma.

Raivo Hein soovitab igal juhul kogumist jätkata ja toimuvast mitte välja teha. „Kui vaadata statistikat, siis millised portfellid on aja jooksul kõige rohkem tootlust tekitanud? Need, mis on ära unustatud, või need, mille omanikud on surnud. Me muudame siin 20 aastat vana süsteemi, aga süsteem ise on nagu liitintress – see hakkab tööle lõpus. Peaksime vaatama tulemusi 50–70 aasta pärast,” nendib ta. „Praeguse reformi tagajärgi võiks samahästi kohvipaksu pealt ennustada. Me ei tea, mida võtavad ette pangad, kuidas hakkavad inimesed käituma. Räägime raha investeerimisest, aga vaadake kasvõi Äripäeva Toomast, kes on 20 aastat portfelli kasvatanud – see on täiskohaga töö,” lisab Hein.