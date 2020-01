Teler ja nutiseadmed magamistuppa ei sobi

Unehäirete all kannatab veerand Eesti elanikest. 24 kuni 31 protsenti meestest ja 11 protsenti naistest kannatab uneapnoe käes. Tartu Ülikooli Kliinikumi nina-kõrva-kurguarsti Epp Pooli sõnul inimene sageli ei teadvustagi, et tema uni on häiritud. „Ta magab aastaid halvasti, on sellega harjunud ja peab seda täiesti normaalseks,” kirjeldab ta. Samas saab unetu väga palju ise ära teha, et öine uni oleks täisväärtuslik ja kosutav.