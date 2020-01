Võluv jõutreening ehk hantlid peeglilauale

Pärast keskiga hakkab luutihedus hõrenema. Teadusuuringutega on tõestatud, et 16 nädalat jõutreeninguga tegelenud 60+ vanuses inimese luutihedus paranes 6 protsenti. Võrdlusgrupil, kes piirdus vaid luutihedust soodustavate toidulisandite võtmisega, oli paranemise protsent vaid 1 (jõutreeningut teinud inimesed toidulisandit ei võtnud). Seega peaksid igal seenioril olema kodus hantlid, sest nii nagu peame mitmekülgselt toituma, peame tegema ka mitmekülgset treeningut. Luutihedus ja loomulikult lihastoonus vajab just jõutreeningut.