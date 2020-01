Soodsam on võtta raha välja mitte enne kui viis aastat enne pensioniiga

Rahandusministeeriumi kindlustuspoliitika osakonna nõunik Kertu Fedotov, kui ma võtan II pensionisambasse kogunenud raha välja varem, kas ma kaotan siis põhipensionist sadakond eurot või mitte?

Eelnõu lubab II sambast pensionile minna kuni viis aastat enne riiklikku vanaduspensioni ikka jõudmist (nimetame seda siin edaspidi II samba pensionieaks). Raha väljavõtmine II samba pensionieas on soodsam kui selle kohe väljavõtmine. Kohesel väljavõtmisel tuleb tasuda summalt tulumaks 20 protsenti, v.a siis, kui inimene suunab selle raha oma isiklikule pensioni investeerimiskontole. Kui raha võetakse välja II samba pensionieas, on maksumäär 10 protsenti, pika pensioniplaani korral (eluaegne pension või oodatava elueaga jagatud tähtajaline pension) ei maksustata väljamakseid üldse.

Kui inimene töötab veel edasi, siis sellel on väike mõju täiendavatele I samba pensioniõigustele (4 protsenti sotsiaalmaksust, mis varem läks II sambasse, laekub nüüd I sambasse), kuid see mõju ei ole suur.

Küll aga mõjutab varem II sambast raha väljavõtmine inimese pensionit II sambas. Mida varem pensioniraha hakata kasutama, seda pikem on pensionil olemise periood. Seega jaguneb raha pikemale ajale ja on igakuiste väljamaksetena väiksem. See reegel kehtib tegelikult ka I samba pensioni kohta – kui inimene võtab I sambast pensioni varem, siis kujuneb pension väiksem. Seega kui inimesel ei ole otsest vajadust võtta II sambast või ka I sambast raha välja, näiteks ta veel töötab, on kindlasti mõistlik lükata pensioni väljavõtmise aega edasi, et töötasu kadumisel oleks pension võimalikult kõrge.