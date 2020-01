Elupõline tööstusjuht Jüri Kraft - alati galantne ja hästi riides

Sul on olnud pikk ja mitte kõige lihtsam elu. Kuidas sa ellu uut jõudu ja särtsu saad?

Mulle tundub, et palju on inimesele antud sündimisel kaasa ehk nagu moodsamalt öeldakse – geenidega. Näiteks pealehakkamine ja juhiomadused. Need kas on või ei ole.