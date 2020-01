Kristiines otsitakse elurõõmsa vanaduspõlve võtit

„Oleme üksilduse teemat käsitlenud Kristiine linnaosa eakate nõukogus mitmel korral. Kui aktiivsemad eakad käivad meil päevakeskuse ringides ja trennides, kinoklubis ja kõikvõimalikel üritustel, siis need kellel tervis on halvem, ei pääse nii lihtsalt kodust välja. Eriti õnnetus olukorras on need, kellel lähedasi ei ole või elavad kaugel. Sotsiaaltöötaja küll viib toidu ja teeb hädapärased toimetused, kuid rohkem on tarvis inimlikku lähedust ja seltsi. Seepärast on hästi tore, et ka sellele probleemile on mõeldud ja on organisatsioone, kes seda teenust täna juba pakuvad,“ rääkis Kristiine Linnaosa vanem Jaanus Riibe.