EMO juhataja: eakat päästab libedaga kukkumisest vaid üks asi

Vassili Novak FOTO: Põhja-Eesti Regionaalhaigla

“On üks lihtne abinõu. Kui õues on libe, siis vanem inimene peab istuma kodus. Noored toovad vajalikud asjad koju, teevad linnas ja õues tarvilikud toimetused ise ära, et vanainimene ei peaks libedal kõndima. Minult on ikka selle kohta aasta aastalt nõu küsitud aga positiivset efekti ma kahjuks ei näe. Kukuti varem ja kukutakse praegu samamoodi,” sõnas ta haigla Tervisepooltunnile antud intervjuus.

Võib-olla on natuke abi spetsiaalse tallaga jalanõudest, aga see 100% kaitset need tema sõnul ei anna.

“Vanemate inimeste jaoks võib selline kukkumine juba saatuslikuks osutuda. Mitte ainult luumurru pärast vaid tekkinud tüsistuste tõttu. Mina ka oma vanematel rangelt keelan talvel väljas libedaga ringi liikuda. Õnneks Eestis on ainult paar sellist päeva, kus on rohkem tõsiste tagajärgedega kukkumiste päevi. Üks just hiljuti oli, kui hommikul oli must jää ning traumapunkti pöördus päevasel ajal kolmekordne arv inimesi. Järgnes veel suur laine inimesi, kes ootasid ortopeedilist operatsiooni,” lisas ta.

