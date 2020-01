ITK-s alustab tööd seljaravikeskus

Lülisambakeskuse juhataja doktor Taavi Toomela selgitas ITK sõnumites , et haiged jagatakse ITKs vastavalt kaebustele ja haigustele erinevate üksuste – seljaravikeskus, lülisambakirurgia polikliinik, skolioosikeskus – vahel.

„Oleme jõudnud nii kaugele, et loome seljaravikeskuse, kus patsiendid, kes kirurgilist abi ei vaja, leiaksid koos taastusraviarstide, füsioterapeutide ja valuraviarstidega parimad võimalused,” ütles lülisambakeskuse juhataja doktor Taavi Toomela. „Lülisambakirurgia keskusest jäävad ka arstid patsiente nõustama, et haiged jõuaksid õigesse kohta õigel ajal – kas nõustamisele või vajadusel operatsioonile.”

„Seljaravikeskuses hakkavad tööle füsioterapeudid ja arst, kes tegelevad haigetega ja nõustavad neid. See tähendab, et meie enda keskuses on kohapeal inimesed, kes nende küsimustega tegelevad. Vajadusel suunatakse seljaravikeskusest patsient lülisambakirurgi vastuvõtule ja seal planeeritakse vajaduse korral operatsioon,” lisas ta.