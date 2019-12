Ekspert: meediat ja programme osta on odavam, kui neid illegaalselt alla laadida

Üks veebiavarustes peituv ahvatlus, millest küberspetsialist soovitab kindlasti hoiduda on see, et internetist tõmmata alla suvalisi faile ja neid oma arvutis käivitada.

Peeter Marvet FOTO: Sander Ilvest / Postimees

„Ole skeptiline kõiksugu „tasuta“ asjade suhtes, nii nagu sa oled ka päriselus. Tänapäeval on Eestis juba odavam osta meediat ja programme, kui neid illegaalselt alla laadida,“ lausus Marvet.

On erinevaid veebilehekülgi, kus pakutakse tasuta sisu või teenuseid, mis muidu on tasulised: näiteks streaming ehk veebiülekandega spordivõistlused, sarjad. Täpselt samuti ka mitmed BitTorrenti allalaadimise võimalused ja veebisaidid, kust on võimalik mingisuguseid videoid tasuta vaadata.

„Kohtad linki ja mõtled, et laed alla ühe videofaili, mida saad arvutis vaadata. Küsi endalt, kas sa oskad tegelikult vahet teha videofailil ja pahavaral? Kui sa selles päris kindel ei ole, tasub hoiduda selliste kahtlaste asjade allalaadimisest,“ ütles küberekspert.

Ostmine on odavam ja turvalisem

„Ikka ja jälle leian inimeste arvutitest paigaldatuna erinevaid reklaame näitavaid lahendusi, mis vahetavad ära näiteks uudiseportaalides olevad reklaamid nende poolt pakutavate vastu. Sellisel puhul on suur risk, et nendega käib kaasas pahavara,“ hoiatas Marvet.

Sama ohtlikud on IT-spetsialisti sõnul videote vaatamise leheküljed, mis nõuavad erinevate vormingute – codec’i ehk koodeki – või muu eritarkvara allalaadimist.

„Usu mind, su arvutis on kõik koodekid tänapäevastes brauserites kenasti olemas. See, mida sulle tahetakse sokutada, on pahavara. Tegemist on arvutiviirusega, mille oled ise endale pahaaimamatult korjanud. Ole siis IT-vaatlik ja räägi ka naabrile ja sõpradele, et ei ole hea mõte internetis pakutavaid faile oma arvutis käivitada,“ lisas Marvet.

Illegaalsed failid Kui jahid tasuta filme, sarju või ülekandeid, siis tea, et nende jagamine on kellegi jaoks äri. Kaubaks on sinu arvuti.

Kas oled kindel, et suudad vahet teha allalaaditud filmil ja pahavara sisaldaval failil? Kui ei ole failis kindel, siis ära seda ava.

Veebileht väidab, et on vaja paigaldada koodek või muu eritarkvara? Väga suure tõenäosusega on see pahavara. Allikas: Peeter Marvet