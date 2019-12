Mõned jõulukingitused võib ära ka süüa

Jõulupühade ootuses mõtiskleme alati selle üle, kuidas lähedasi ja sõpru kingitustega rõõmustada. Laste ja nooremate sugulastega pole probleemi, neile on kogu aeg ja kõike vaja ja tavaliselt oskavad nad kohe öelda, mida kingituseks ootavad. Kui see rahaliselt just liiga suur põnts pole, ongi oodatu poeskäigu järel olemas.

Eakamate lähedaste ja sõpradega on lugu keerulisem. Kõik vajalik on pika elu jooksul juba soetatud või kingiks saadud ja mõttetud vidinad enam rõõmu ei valmista. Nii olemegi iga aasta lõppedes keerulise probleemi ees, mida küll kinkida. Olgem ausad, mõnikord on see lausa paras peavalu ega lase jõulutunnetki täiel rinnal nautida.

Kingime maitseelamusi

Viimasel ajal on hakatud üha enam elamusi kinkima. Inimest rõõmustab alati, kui tema peale on mõeldud, aega ja vaeva kulutatud ja just talle mõeldud käsitöö valmis meisterdatud. Kui ka veel maitseelamuse lisaks saab, on tegu väga väärtusliku kingitusega.

Miks mitte just sel aastal lähedasi ja sõpru üllatada kingitustega, mille meisterdamisega ise hakkama saame ja mis pühade ajal maitsemeeli hellitavad. Veel toredam oleks, kui kingitusi ka kaunistustena jõulukuusele, uksele või aknale saaks riputada. Loodan, et pole oma ideede pakkumisega hilja peale jäänud, sest kohe-kohe on kolmas advent ukse ees. Aga ehk on just see nädalavahetus õige aeg, et näiteks koos lapselastega kingituste meisterdamisele pühenduda.

Piparkoogid kodu kaunistamiseks või kinkimiseks

Näiteks võiks mõelda piparkoogikaunistuste peale. Võimalusi oma loomingulisuse rakendamiseks on nende meisterdamisel lõpmatult palju. Kui oleme suurema laari piparkoogitainast külmikusse valmis pannud või poest toonud, tuleb ainult fantaasiale vaba voli anda ning kaunid jõuluteemalised figuurid ja kompositsioonid ehivad peagi kodu ning sobivad suurepäraselt kinkimiseks. Kujundeid võib välja mõelda väga erinevaid, traditsioonilised on südamed, saapakesed, tähekesed, jõulukellad, aga piirid seab vaid fantaasia.

Kaunistamiseks saab kasutada võõpa, värvilist kaunistussuhkrut, koogikaunistusi, pähkleid, mandlilaaste, kookoshelbeid, šokolaadinööpe, kummikomme või kõiki loetletud kaunistusi korraga. Piparkoogitainast kaunistuste-kingituste valmistamiseks soovitan varuda ikka nii kaks kilo tainast, siis jätkub lahedalt mitme idee teostamiseks.

Auguga piparkoogisüdamete jaoks, mida saab riputada uksele, aknale, seinale, kuusele, tuleb esmalt valmistada sobivas suuruses šabloon. Tee šabloonid küpsetuspaberist, siis saad neid korduvalt kasutada ja need ei kleepu tainale.