Arterite sondeerimine aitab säilitada haigestunud jalga

Alates juulikuust tehakse Eestis jalaarteri sulgusega patsientidele soonesiseseid protseduure haigekassa toetusel. See sai võimalikuks tänu Eesti veresoontekirurgide ühisele pingutusele. „On ju suur vahe, kas inimene saab minna ise tualetti või peab keegi jääma koduseks selleks, et inimest voodis pöörata,” kirjeldab Ida-Tallinna Keskhaigla veresoontekirurg Veronika Palmiste.

Veel kümme aastat tagasi ei olnud neid meetodeid võimalik kasutada. Kui inimesel oli gangreen, tõi see kaasa jala amputatsiooni reiest või säärest. „Nüüd oleme lisaks šunteerivale operatsioonile võimelised pakkuma peenemaid veresooni taastavaid protseduure. Ikka selle nimel, et inimene saaks oma jalgadel kõndida,” lausub kirurg.

Šunteerimine ja sondeerimine

Ida-Tallinna Keskhaigla veresoontekirurgia on üks neljast veresoonte opereerimisega tegelevast üksusest Eestis: Tallinnas tegutseb kolm veresoonte kirurgilist keskust, Tartus Ülikooli Kliinikumis on samuti selline keskus.

Tavapärane veresoontekirurgia tähendab, et vere möödajuhtimiseks tehakse šunt või šunteeriv operatsioon ehk veresoonte transplantaatide abil moodustatud verevoolu kõrvaltee kas proteesmaterjalist või patsiendi enda materjali kasutades. Et selline „toru” tööle jääks, on vaja, et oleks väga hea vere pealevool ja äravool.

Ida-Tallinna Keskhaigla veresoontekirurgid parandavad jäseme verevarustusehäireid ja verevarustust sellisel moel, mis ei ole nii tavapärane. Sealsed kirurgid hakkasid kasutama soonesiseseid meetodeid, mis võimaldavad minna tavapärasest soonekirurgiast kaugemale – ning laiendada veresoont koguni jalalabale, kui see on vajalik ja mõistlik. Veresoontekirurgi Veronika Palmiste hinnangul on see kiiresti arenev valdkond, sest veresoonte kirurgias kasutatavad materjalid muutuvad diameetrilt järjest peenemaks.

Sondeerimine on soonesisene keeruline ja riskidega seotud protseduur. Tuleb teada, et arteri sondeerimisel tuleb kirurgidel toime tulla kahe probleemiga. Esiteks tuleb kahjustunud arteris võidelda lupjumisprotsessi vastu ja teiseks vere hüübimise vastu. Lisaks võivad veresooned operatsiooni käigus ka katki minna ja kui on tegu peene soonega, pole seda millegagi asendada. Sellepärast ongi arstidel vaja teada, kuidas kasutada sondeerimiseks vajalikke materjale.

Millistest materjalidest on jutt, kas me räägime kunstveresoontest? Kunstveresoonte all mõtlevad arstid proteesi, selgitab dr Veronika Palmiste. „Me räägime traatidest, balloonidest, stentidest. Need on materjalid, millega me saame sulgunud arteri uuesti avada ja avada niimoodi, et see jääks lahti. Piltlikult võiks tuua näite, et me puhume toru läbi ning see jääbki lahti ja veri saab uuesti voolata,” räägib kirurg.

Haavandeid saab ennetada

Probleem on selles, et mida vanemaks või haigemaks me jääme, seda ulatuslikum on veresoontes toimuv lupjumisprotsess. Lupjumine kahjustab enamasti kõiki arteri segmente, mis tähendab vereringe puhul mitte enam nii head vere pealevoolu ja äravoolu.

Millised on veresoonte lubjastumise faasid ja millises faasis tulevad appi kirurgid?