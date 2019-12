Koer oskab siiralt armastada

Koer on kassi ja kitse järel üks vanemaid kodustatud loomi. Koera esivanemateks peetakse hunti ja šaakalit. Eesti looduses on koera lähisugulased peale hundi veel rebane ja kährikkoer.

Koera looduslik eripära ja paindlikkus on lubanud aretada peaaegu 400 koeratõugu, suurim on bernhardiin ja väikseim sülekoerana tuntud Hiina lossikoer. Eesti tõukoerte esikümnesse kuuluvad Saksa lambakoer, Labradori retriiver (sage pimedate juhtkoer), pikakarvaline bernhardiin, Lääne-Siberi laika, Tiibeti mastif, tšau-tšau, kuldne retriiver (sage laste teraapiakoer), pikakarvaline taks, mops ja Alaska malamuut.

Inglise looduseuurija Charles Robert Darwin, kes pani aluse evolutsiooniteooriale ja esitas loodusliku valiku mõiste, väitis, et armastus inimese vastu on saanud koerale loomuomaseks, samuti seda, et loomade tunnetel on evolutsiooniprotsessis tähtis ülesanne – tunded võivad olla isegi kogu arengu alus.

Darwin kinnitas, et armastus inimese vastu on kutsunud esile muutused kodukoerte instinktides. Loomapsühholoogide arvates võib koerte peen suhtlemissüsteem peegeldada evolutsioonilist eelkohastumust inimkeskkonnaga, mis on võimaldanud neil välja arendada inimestega info vahetamise keerukad vormid.

Koer pole pelgalt koduvalvur

Praegu pole koer enam ammu üksnes koduvalvur ja jahikaaslane, vaid eelkõige seltsiline ja positiivsete emotsioonide pakkuja.

Koer on sotsiaalselt intelligentne loom ja kutsikast alates inimesega koos kasvanuna õpib ta inimese liigutusi ja häält tõlgendama. Ka inimene võib õppida koerte suhtlemist mõistma. Nii nagu lapsi, vanureid ja täiskasvanuid, on ka koeri erineva kasvatuse, koolituse, iseloomu, geneetika, närvisüsteemi ja tervisliku seisundiga.

Koerad suhtlevad omavahel peamiselt kehaasendite, liigutuste, ilmete ja häälega. Haukumine on üks koera eripära, seda häälitsust teeb hunt väga harva, hundihäälitsuses on peamine ulgumine. Koerteuurijad on täheldanud, et haukumisel puudub koerte omavahelistes suhetes igasugune mõte ja sõnum. Inimkeeli tähendaks haukumine umbes seda: tule siia, mine ära, tule siia... Seega haukumisega ei anna koer teisele koerale edasi mingit sõnumit.

On selgunud, et koer haugub ilma erilise põhjuseta: hirmust, igavusest, pahameelest või lihtsalt niisama. Küll on inimene püüdnud rohkem haukuvate koerte seast aretada koeratõud, kes sobivad valvekoerteks, aga seegi valik ei ole kõige paremini õnnestunud.

Koerad suhtlevad omavahel lõhnade abil. Koertele on omane oma territooriumi kaitsmine ning märgistamine uriini ja väljaheidetega. Inimese vähem võimekas ninas on umbes viis spetsialiseeritud lõhnaretseptorit iga keskmise koera ninas oleva 220 retseptori kohta. Haista – tähendab tunda emotsiooni. Seega on koera jaoks inimese hirmul oma lõhn ja armul oma, ka kodutee ja peremehe leiab koer eelkõige lõhna järgi üles. Koera haistmismeel töötab ka magades, äratades koera iga uuema lõhna peale üles. Lõhnu mäletab koer kogu elu, see võimaldab inimesi iseloomuliku lõhna järgi ära tunda ka aastate möödudes.

Koerasuudlus pärineb hundilt