Elle Eha Are: Elada tuleb hetkes!

Näitleja, teatripedagoog ja luuletaja Elle Eha Are (77) veedab oma päevi Vändra lähedal maakodus. Mõistagi on tema kõrval abikaasa Mati, kellega nad on koos juba 54 aastat.

Koidu-Tooma talu on põnevalt ootel. See paik mäletab nii Elle sündimist kui ka tema kojujõudmist 60 aastat hiljem. Just seal toimus 1965. aastal Elle ja Mati pulmapidu. 1994. aastal pidas samas paigas pulmad nende poeg Ado.

Elle isa Herbert Eha pärandaski Koidu-Tooma talu just tütrepojale Adole.

Elasime peost suhu, kuid ema pühendus täielikult minule ja kodule. Tal polnud sel ajal kedagi teist. Sain endale kogu ema armastuse ja helluse, aga ka kogu tema ranguse.

„Tulen siin maal toime üksnes koos Matiga. Me mõlemad toetume juba poeg Adole ja tema perele. Armsatest peab hoolima, sest siis püsib järjepidevus ja õnn,” rõhutab perenaine. Elle loodab, et see paik annab edaspidigi hingesooja kõigile Koidu-Eieri suguseltsist võrsunud lastele lähedal ja kaugel. „See oli ka isa soov,” ütleb ta.

Elle Eha Are, kas olete pärast pikki keerulisi radu jõudnud ringiga tagasi lapsepõlvekoju?

Jah, Koidu-Tooma on minu sünnitalu. See on asutatud 19. sajandi keskel − samal ajajärgul, kui Jakobson tuli Vändra kanti elama ja toimus ka esimene laulupidu. Praegune maja on ehitatud hiljem. Siit taluõuelt on välja kasvanud kogu Koidu-Eieri suguselts.

Mina tulin siia tagasi 2001. aastal, kui jäin 60aastaselt pensionile. Isa oli surnud ja ema ei saanud enam üksi hakkama. Kaks aastat sõitsin veel Viljandi vahet, sest õpetasin Eesti esimestele puuetega inimeste kultuurijuhtidele draamateraapiat. Siis lõpetasin ka selle töö ja lubasin emale: „Nüüd ma ei lähe enam siit ära!”

Kolm viimast aastat olin täielikult ema päralt. Abikaasa Mati jõudis maale vaid nädalavahetustel − ta töötas veel Viljandi KEKis, mis komandeeris oma ehitajaid üle Eesti. Rohkem abi saime temalt siis, kui ta tuli tööle Vändra Vendresse. Mati ja minu ema olid suured sõbrad.

Ema suri 2005. aastal, olles 96aastane.

On teie süda rahul, et saite need viimased aastad koos emaga veeta?

See oli ääretult tähtis! Olin taas tagasi päris alguses.

Noorena elasin siin kodus väga vähe − vaid lapsepõlve esimesed seitse aastat.

Kui olin kolmeaastane, viidi mu isa ära Siberisse. Ta saadeti sinna täiesti süütult − selle eest, et oli mobiliseeritud Saksa sõjaväkke. Olime kogu perega määratud kaasa minema, aga mina ja ema õnneks pääsesime. Hirm äraviimise ees jäi siiski kestma.