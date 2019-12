Pärlipäevad, ristsõnad ja inimese parim sõber

Ristsõna on seenioride lemmikajaviide. Ristsõna lahendamine on vaimule sama, mis kepikõnd kehale – mõõdukas regulaarne koormus hoiab vormis. Miks teeb ristsõnade lahendamine nutikaks? Kuidas tänapäeval ristsõnu koostatakse, kas paberi-pliiatsiga või hoopis arvutiga? Räägivad 60+ detsembrinumbris Eesti ühe pikema ajalooga ristsõnaajakirja Nuti ristsõnade peatoimetaja Tarmo Tuule ja seenioridest ristsõnalahendajad.

Ajakiri 60+ jätkab artiklitesarjaga, kus harutatakse lahti internetis levivaid müüte. Detsembrinumbris tuleb juttu sellest, kuidas inimkonda tuhandeid aastaid aidanud sool muudeti lausa kurjamiks. Pehmemas söömishirmutamises toonitati küll soola kahjulikkust, aga lisati kohe, et see või too soolavariant on siiski teistest parem. Tegelikult on see ostjate suunamine oma toodete juurde.