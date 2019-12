Saksa meedia: Eesti pensionilõhe on Saksamaaga võrreldes väga väike

Saksamaal on üle 65-aastastele naistele makstav pension keskmiselt 46 protsenti madalam kui sama vanadel meestel. Hollandis on see vahe 42, Austrias 39 ja Prantsusmaal 33 protsenti. Eesti 2-protsendine pensionilõhe on niisuguses kontekstis üliväike.