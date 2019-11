Video: mis on kõige vähem kasutatud, aga samas kõige kasulikum turvanipp arvutis?

Peeter Marvet FOTO: Sander Ilvest / Postimees

Millegipärast jätame varukoopiad alati õigel ajal tegemata. Mõtleme sellele siis, kui failid on juba kadunud, sest mobiiltelefon või sülearvuti on lootusetult katki läinud. Kõige lihtsam ja odavam võimalus failide hoidmiseks on mälupulk või väline kõvaketas.

„Mine teen harilikult niimoodi, et periooditi mõne kuu tagant ühendan oma arvutiga ühe kõvaketta, mis on minu jaoks arhiiviketas. Siia peale püüan süsteemselt tõsta arvutist ära informatsiooni, mida mul võib-olla on tulevikus kusagil vaja. Nii on failid kenasti sorteeritud,“ jagas Marvet lihtsaid andmevarunduse nippe.

Maci ja Windowsi lahendused

Täiendavalt on kübereksperdil kasutuses teine kõvaketas ja mälupulk, mille puhul on seadistatud varukoopia tegemine.

Maci arvuti ehk Mac OS operatsioonisüsteemiI puhul on tagavarakoopiate tegemine äärmiselt lihtne, sest süsteemi on juba sisse ehitatud Time Machine'i nimeline lahendus. Ainus, mida peab tegema, on see, et tutvustad talle oma varukoopia ketast. Iga kord, kui ketta edaspidi arvutiga ühendad, tehakse automaatselt varukoopia.

Windowsi puhul leiab varukoopiate ehk backupp'ide tegemise võimaluse Start-menüüst. Siit on võimalik lisada ketas, kuhu soovid varukoopiaid teha, näiteks väline kõvaketas või mälupulk. Seejärel saab käivitada sinna automaatselt tehtava varukoopia. Jällegi: iga kord, kui ketas on ühendatud, tehakse sinna sobilikul hetkel varukoopia.

Kasulikud pilveteenused

Lisaks füüsilistele seadmetele, mis võivad paraku kaduma minna või tulekahju ohvriks langeda, soovitab Marvet proovida ka pilvelahendusi. Näiteks Microsofti OneDrive või Google Drive on lihtsad nii arvutis seadistada kui kasutada.

Pilveteenuses võib julgelt hoida oma olulisemaid dokumente. „Sellisel juhul on koopia neist olemas lisaks arvutile pilves ehk kusagil kellegi teise arvutis, mis loodetavasti peab rohkem vastu kui sinu oma. See aga ei tähenda kindlasti seda, et varukoopiaid ei tuleks teha enda käes olevale kõvakettale või mälupulgale,“ ütles IT-spetsialist.

„Ole siis IT-vaatlik ja räägi ka naabrile, kui lihtne on tegelikult andmeid turvaliselt ketta peale panna. Varundamine on arvuti jaoks sama oluline kui sügisesene hoidiste tagavara,“ lisas Marvet.

Näpunäiteid failide varundamiseks Arvuti võib katki minna, ära kaduda või lunavara ohvriks langeda. Ainus lihtne soovitus on varukoopia. Parimad lahendused on väline kõvaketas või mälupulk. Tee eraldi arhiiviketas korrastatud andmetega. Teisele kõvakettale tee jooksvalt automaatseid varukoopiaid. Nutitelefonis ja arvutis saad kasutada ka tasuta mahtu pakkuvaid pilveteenuseid, mis automaatselt sinu faile varundavad (tasuta lahendusi pakuvad näiteks Google Drive, Microsoft OneDrive). Allikas: Peeter Marvet