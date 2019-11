Uroloog: eesnäärmevähk pole loomulikult mingi kingitus, kuid sellega saab hakkama

Uroloogi juurde jõuavad enamasti esmatasandi uuringud läbinud mehed, kellel on avastatud eesnäärmevähi kahtlus. Tavaliselt need mehed, kes ei jõua perearsti juurde, ei jõua ka sõeluuringutele.

Hirmud, millega mehed eesnäärmevähi kahtlusega meie juurde jõuavad, sõltuvad ennekõike sellest, kuidas esmatasandi arstid on neile olukorda ja väljavaateid selgitanud. Samuti motiveerib mehi arsti poole pöörduma, kui sugulaste ja tuttavate lähiringis on ette tulnud halva tagajärjega vähijuhtumeid.

Vähi puhul valitseb stereotüüpne lähenemine, mis sageli põhineb oma lähedastega seotud juhtumitest, et sellesse surrakse aeglaselt ja piinavalt.

Haigusega toime tulekul sõltub palju inimese iseloomust. Eesti inimesed sageli hoiavad teadmist oma haigusest enda sees, kuna sellest rääkimine isegi lähedaste sugulastega tekitab hingelist vaeva.

Tänapäeval ravitakse enamus kõikidest vähijuhtumitest terveks ja ülejäänud liigituvad kroonilisteks haigeteks. See tähendab, et vähki on võimalik aastaid kontrolli all hoida nagu ka reumat või suhkruhaigust.

Kui eesnäärmevähk avastatakse õigel ajal ja alustatakse õiget ravi, siis nauditakse elu, käiakse tööl ja tehakse kõike seda, mida teevad ka ilma diagnoosita inimesed.

Kiire lõpp tuleb ainult siis, kui ei asuta vähiga võitlema. Patsiendi positiivne ja lootusrikas suhtumine on põhilised komponendid, mis aitavad ravile kaasa. Kui patsient on alla andnud ja negatiivne, siis ei saavutata ka raviga häid tulemusi.

Inimeste võitlusvaimu ja optimismi peaks eesnäärmevähiga võitlemisel toetama praeguse hetke teaduslik arusaamine, et peale geneetiliste tegurite selle haiguse puhul muid soodustavaid tegureid pole kindlaks tehtud, mistõttu me ei tea neid. See tähendab, et inimesel pole põhjust endale ette heita, justkui oleks ta haiguse endale põhjustanud vale elustiili või toitumisega.

Samuti ei kaasne haiguse avastamisel erilisi nõudeid dieedi ja elustiili muutmiseks. Teaduslikult pole tõestatud isegi alkoholi ja tubaka mõju eesnäärmevähile, kuid ülekaalulisus võib põhjustada agressiivsemat vähivormi.

See tähendab, et eesnäärmevähiga võitlev inimene saab elada täpselt nii, nagu ta on harjunud ja nagu ta ise soovib.

Diagnoosi pangu ikka arst

Kuid samas on üsna tavaline, et eesnäärmevähki ravivad inimesed muudavad oma elustiili varasemaaga võrreldes olulisemalt tervislikumaks. Tervislik elustiil ei mõjuta nii palju kasvajat, küll aga üldist tervist ja enesetunnet.

Ravi eesmärk ongi säilitada inimese normaalne elukvaliteet, kuid intensiivse ravi korral elukvaliteet paratamatult kannatab.

Tänapäevaste rahvusvaheliste ravijuhiste kohaselt pole eesnäärmevähi sõeluuringud näidustatud, kui inimesel pole haiguse sümptomeid ilmnenud.