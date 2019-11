Põhja-Tallinnas alustab tööd Eakate Akadeemia

„Eakate Akadeemia pole klassikaline ülikool, vaid pigem vabaaja veetmise võimalus eakatele. Kuid koostöös Eakate Akadeemia tulevaste liikmetega püüame leida selliseid spetsialiste ja teadlasi, kelle loengud võiksid pakkuda tõesti tõsist huvi. Kogenud õppejõuna võin kinnitada, et elukestev õpe annab inimestele juurde mitte ainult teadmisi vaid ka eluenergiat,“ ütles Põhja-Tallinna vanem Peeter Järvelaid.

Linnaosavanema sõnul on paljud Põhja-Tallinna elanikud juba leidnud endale toreda vabaaja veetmise viisi, külastades Eakate filmiklubi ja Eakate Akadeemia loengukavad on tehtud sedasi, et need ei langeks kokku filmiklubi aegadega.

See tähendab seda, et eakatel on võimalus külastada nii filmiklubi kui ka Eakate Akadeemia üritusi.

Loengud toimuvad neljapäeviti - reeglina Põhja-Tallinna Sotsiaalkeskuses (Sõle tänav 61A) kell 12 eesti keeles ja kell 14 vene keeles.

Eakate Akadeemia registreerib oma kuulajad, et oma tegevust planeerida ja selleks saab saata sooviavaldus e-posti aadressile triin.lindau@tallinnlv.ee või helistada telefonil 6457001.

Põhja-Tallinna elanikele on Põhja-Tallinna Eakate Akadeemias õppimine tasuta.

Juba 14. novembril algusega kell 12 (eesti keeles) ja kell 14 (vene keeles) toimub Eakate Akadeemia esimene loeng Põhja-Tallinna Sotsiaalkeskuses, kus lektoriks staažikas arst Ene Tomberg ja teemaks „Kuidas valmistuda talveks?“.

28. novembril kell 12 on võimalus Jaan Poska majas (Poska 8) külastada nii meie riigimehe Jaan Poska maja kui kuulata eestikeelset loengut – „Jaan Poska meie riigimees“. Sama loeng koos ekskursiooniga vene keeles toimub 12. detsembril kell 14. Jaan Poskast räägib õigusajaloolane Peeter Järvelaid.

5. detsembril 2019 kell 12 Põhja-Tallinna Sotsiaalkeskuses peab loengu eest keeles meie tuntud arst Jüri Ennet – „Emotsionaalsus, kui tervist mõjutav tegur“. Sama loeng vene keeles algab samal päeval kell 14.

Esimese poolaasta loengud on pühendatud kahele kõige populaarsemale valdkonnale: tervis ja ajalugu. Järgmise poolaasta valdkondi valivad kuulajad ise, andes tagasisidet aasta lõpus.