Kinkide soetamise aeg on lähenemas. IT-spetsialist annab nõu, kuidas veebist ostes mitte petta saada

Kas oled harjunud mõtlema, et internetis on kõige suurem risk sattuda küberpättide kätte, kes tungivad su arvutisse või pangakontole? Tegelikult on IT-spetsialisti sõnul kõige suurem risk saada petta hoopis ebaausatelt kaupmeestelt.

Peeter Marvet FOTO: Sander Ilvest / Postimees

Kantar Emori värske e-kaubanduse trendiuuringu tulemused näitavad, et üha enam eelistatakse e-poode. 38 protsenti 25–34aastastest elanikest teeb juba veebist sisseoste vähemalt 2–3 korda kuus, 65–74aastaste seast vaid neli protsenti.

Aga mida teha selleks, et mitte petta saada? Esimene nipp on Marveti sõnul see, et kui kohtad kusagil head pakkumist, siis mõtle, kas see tundub üleüldse realistlik. Kontrolli ka selle ostukoha tausta: räägi naabriga, sõpradega, lastega.

Ravimite tellimise kohta uuri perearstilt

"Kui sa peaksid hakkama ostma midagi, mis on seotud tervisega, siis küsi kindlasti üle oma perearstilt. Võid ka otsida internetifoorumitest – vaadata, kas leiad positiivseid kommentaare ja väiteid sellele, et kaup on ka reaalselt kätte saadud. Netifoorumitest leiab kindlasti ka võltskommentaare, seega lõplik tõde siit ei selgu,“ lausus küberturvalisuse ekspert.

Teine soovitus Marvetilt on kasutada kas kodumaiseid suuremaid e-poode või välismaalt tellides keskkondi, mis on suured ja tuntud: Amazon, Ebay ja Hiinas AliExpress.

Suurte välismaiste e-poodide puhul kehtib ostugarantii ehk siis kui kohaletulnud toode ei vasta soovile või on katki, siis saab kirjutada kauba tarnijale ja sulle kantakse kas raha tagasi või saadetakse uus kaup. "Seega äärmiselt turvaline lahendus,“ kinnitas ta.

