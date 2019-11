Töötukassa korjab Saaremaa eakatele raamatuid

Töötukassa Saaremaa osakonna juhataja Ave Reimaa-Lepik sõnas, et nad alustasid oktoobri viimastel päevadel ja juba on toodud väga huvitavaid leide, kirjutab Meie Maa . “On inimesi, kes on toonud kasutatud kirjandust, aga ka neid, kes kasutanud võimalust kirjanduse soetamiseks raamatupoodides toimuvatel sooduskampaaniatel.”

Saaremaa Südamekodu OÜ juhataja Piret Pihel sõnas, et töötukassa Saaremaa osakonnaga on neil väga head suhted ja initsiatiiv eakatele raamatuid korjata on teretulnud. “Meil on väga palju inimesi, kes hea meelega raamatuid loevad ja ära ei öelda ka juba varem loetud raamatute uuesti lugemisest,” ütles ta.