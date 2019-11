Hernes on tänuväärne köögivili

Tõepoolest, kaunviljad – herned, kikerherned, aedoad, põldoad, mungoad, läätsed – on hea taimse valgu allikas. Toitumisasjatundjate soovitusel peaks inimene sööma aastas keskmiselt 13 kg kaunviljatooteid, millest 3 kg peaks olema hernes. Soovituste järgi tuleks herneid süüa 2 korda nädalas. Hernes on tõesti üks tänuväärne köögivili, mida on suvel hea värskelt suhu pista või salatitesse, suupistetesse, suppidesse, pajaroogadesse ja muudesse toitudesse panna. Talveks paneme herne kuivama, sügavkülmikusse või purki ja saame nii kuni järgmise suve saagini väga erinevates toitudes kasutada.

Hernes on üks vanimaid „kodustatud” köögivilju

Hernes kuulub kõige vanemate kultuurtaimede hulka, mida tunti juba muistsel ajal. Esimesi teateid herneste kasutamisest toiduks on juba nooremast kiviajast Lähis-Idast, Vana-Kreeka ja Vana-Rooma, nüüdse Süüria, ka Jordaania ja Türgi aladelt. Juba väga-väga ammu, 5. aastatuhandel eKr levis hernes Vahemere-äärsesse Niiluse deltasse ja sealt mööda Niiluse jõge aina ülespoole, praegustele Egiptuse aladele. Ka ida poolt, praeguselt Gruusia alalt on ajaloolased leidnud märke herneste toiduks tarvitamisest juba 5. aastatuhandest eKr. Afganistani jõudis hernes umbes 2000 eKr ja levis Pakistani kaudu kogu Indias 1. aastatuhandeks eKr.

Ajaloost on teada teisigi tuntud inimesi, kelle lemmikuks hernes. Näiteks oli see president Thomas Jeffersoni lemmikköögivili. Igal aastal korraldas president võistluse: kes saab kõige varajasema hernesaagi. Võitja kutsus kõik teised osavõtjad kohale teadaandega, et herned on nüüd söömiseks valmis. Hernes on ka teaduses ilma teinud – just tänu hernestele avastas geneetika isaks nimetatud Gregor Johann Mendel 19. sajandil geneetika seaduspärasused. Kes meist ei mäletaks bioloogiatundidest „roheliste ja kollaste herneste seadust”.