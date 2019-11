Küberturvalisuse ekspert: kurjategijad on head psühholoogid

Viirusetõrje pahavara eest ei päästa

Petukirjade või ähvarduste lõksu ei tasuks siiski nii hõlpsasti langeda. Esiteks on e-posti äärmiselt lihtne võltsida. Tõenäoliselt on see kusagilt süsteemist lekkinud. Tegemist on lihtsalt pettusega, kus internetist on kokku kogutud e-posti aadressid, võib-olla ka lekkinud paroolid, ja kõigile inimestele saadetakse massiliselt kirjad välja.

Ei tasuks õnge minna ega uskuda väidet, et arvutikaameraga on salvestatud sinu tegevust ja nüüd nõutakse lunaraha krüptorahas Bitcoin selleks, et need videod ära kustutada.

Veel üks tüüpiline näide on pahavaraga e-post. Väidetavalt on kirjaga kaasas arve, aga kui laadida fail alla ja käivitada, siis paigaldaksid ise oma arvutisse pahavara. See võib olla ka lunavara, mis krüptib kõik arvutis olevad failid ja hakkab seejärel raha nõudma.

„Ainuke lahendus on see, et kui sa ei tea, kes ja miks sulle faili saatis, siis jäta see avamata. Kas antiviirusest võiks siin abi olla? Kahjuks mitte. Tänapäevased levinud failid on sageli sellised, mida enamik isegi värskelt uuendatud antiviirustest ära ei tunne,“ hoiatas IT-spetsialist.

Uut sorti allkirjapettused

Marvet tõi välja, et viimasel ajal on hakanud levima üks uut sorti pettus, mis on seotud Smart-ID ja Mobiil-IDga. Nimelt alustavad küberkurjategijad sinu nimel Smart-ID loomise protsessi või siis maksekorraldust, panka sisselogimist ja saadavad su telefonile vastava SMS-i või teate.

„Arvesta sellega, et sisestades ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID PIN2-koodi, oled sa sisuliselt andnud digiallkirja. Tee seda ainult sellisel juhul, kui tead väga täpselt, miks ja kellele selle allkirja annad. Kui sul on väiksemgi kahtlus, siis jäta allkirjastamine pooleli, küllap seda jõuab hiljem teha. Ole siis IT-vaatlik ja sõbraga kalale minnes räägi temale ka viimastest küberõngitsustest,“ ütles küberspetsialist kokkuvõtteks.

Enne klikkimist alati kontrolli Ära ava oma arvutis tundmatu kirjaga kaasa tulnud faili – nii levib pahavara. Kui e-postis on link kuhugi sisenemiseks, ära kliki, vaid leia vajalik veebilehekülg ise otsimootorist. Kahtluse korral helista klienditeenindusele. E-posti on väga lihtne võltsida, sh pole keeruline saata kirju sinu või sinu tuttavate nimede alt. Kui sinu arvutis või telefonis tundub midagi kahtlast, siis küsi kõigepealt nõu oma sõpradelt ja tuttavatelt. Vastuseid küberturvalisust puudutavale probleemidele võid leida ka itvaatlik.ee lehelt korduma kippuvatest küsimustest. Kui oled langenud konto ülevõtmise, lunavara, pettuse või muu arvutikuriteo ohvriks, võta ühendust politseiga ja anna intsidendist teada RIA CERT-EE osakonnale. Allikas: Peeter Marvet