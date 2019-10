Kadriorus avati eakate spordiplats

Kaks sportimisvahendit, millele kevadel lisandub ka kolmas, pandi üles J. Poska tn 15 aeda. VENÜ juhatuse esimees Heino Hankewitz sõnas, et nüüd on väärikas eas inimestel senisest veel enam põhjust tulla Kadriorgu ja külastada seal ka nende ühingu õdusat maja.

„Meie ühingul on 360 liiget ja neist käib igapäevaselt meie päevakeskuses Poska tänaval 60-70 inimest. Loodame aga, et nüüd leiavad veel enamad põhjust siia tulla ja võtta kaasa ka oma sõpru-tuttavaid,“ ütles Hankewitz. „Järgmise aasta oktoobris tähistame VENÜ 25. sünnipäeva ja võib öelda, et tänase sündmusega hakkasimegi juubelihooajaks valmistuma.“