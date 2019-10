Konverents võtab fookusesse vanemaealiste hariduse ja tööelu

Eesti eripära on see, et meie naistel on olnud ühed pikemad töö- ja hariduskarjäärid. See tähendab, et vanemas eas on meil võrdsemad pensionid, sest pere eest hoolitsemise aeg on naiste aktiivse elu perioodil üks lühemaid, sõnas Tallinna Ülikooli Eesti demograafia keskuse vanemteadur Luule Sakkeus.

FOTO: Eero Vabamägi