Personalijuht: eakamad võiksid julgelt proovida uusi väljakutseid tööturul

“2018. aastal koostatud statistika järgi on meil 50–74aastaseid inimesi töötuna arvel 12400, 2100 neist on pensionieas, kuid valmis tööd tegema,“ sõnas Kaire Tero. „

“Eesti tööjõu-uuringu järgi on 24% 50–74aastaste töölt lahkumise põhjus koondamine, 26% aga mõni muu põhjus või pensionile jäämine. Eestis peavad kahjuks mitmedki tööandjad töötaja palkamisel vanust oluliseks faktoriks ning tihti eelistatakse nooremaid inimesi,“ tõdes Kaire Tero.

Kaire Tero märgib, et vanemaealised ei peaks mõtlema pärast koondamist või pensionile jäämist, et kõik on läbi ja ükski tööandja neid enam ei oota.

Eakad on väga tublid töötajad: usaldusväärsed, täpsed, õppimisvõimelised ning head kolleegid. Elukogemus on see, mis teeb vanemast inimesest hea töötaja.

“Tegelikult on Eesti tööturg sellises seisus, et pidevalt on töökäsi puudu ning tööjõukriis näitab süvenevat tendentsi. Eriti valusalt annab see tunda teenindussektoris. Kui inimesel on olnud terve elu hoopis teine amet, siis see ei tähenda, et ta ei võiks küpsemas eas võtta vastu uusi väljakutseid. Miks mitte proovida tööd kaupluses – kas näiteks kassas või hoopis saaliteenindajana. Samuti ei maksa arvata,”et poes töötades teenitakse miinimumpalka,“ rääkis Kaire Tero.

"Mõnikord tuleb ette ka seda, et eakale tundub, et ta ei pruugi tulla kassas oma tööga toime – põhjusena tuuakse nii töö füüsilist poolt kui ka ebakindlust arveldamiste ja makseterminaliga hakkamasaamises,“ lausus Rimi personalijuht. "Uusi asju ei maksa karta – tasub alati järele proovida, kui sisimas on soov seda tööd teha olemas. Töökoormuse ja -aja osas saame aga olla paindlikud ning tulla töötaja soovidele vastu.“