Nõmmel tooimub tantsupärastlõuna akordioniklubiga Amulett

Nõmme linnaosa vanema Grete Šillise sõnul on detsembris 5. sünnipäeva tähistavale akordioniklubile Amulett koduks Nõmme Majas asuv vaba aja keskus.

"Mul on väga hea meel, et nii Nõmmel kui ka teistes paikades esinev akordioniklubi peatselt viiendat sünnipäeva tähistab. Koosmusitseerimine paneb rinna rõkkama pillimängijatel endil ja täidab rõõmuga ka publikut,“ rääkis linnaosavanem.

Nõmme vaba aja keskuse direktor Külli Tatteri sõnul on akordioniklubi sündmused toonud tavaliselt kohale täismaja. "Eakatele meeldib väga tantsida ja akordionimuusikat kuulata,“ lisab ta.

Akordioniklubi Amulett loodi 1. detsembril 2014. Paljud klubi liikmed on muusikaga tegelenud läbi elu. Klubi eesmärgiks on ühendada erinevas eas ja oskustega akordionimängijaid, et hoida alles vanemat rahvalikku muusikat ja populariseerida akordionimängu. Eelmisel kevadel andis akordioniklubi välja plaadi „Neli aastat – neli aastaaega Nõmmel“.