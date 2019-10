Mida peaks teadma korteriomanik korteriühistust?

Korteriühistutes on tekkinud vaidlusi seoses ühiste asjade valitsemisega, eelkõige kaasomandis olevate asjadega. Kaasomandi ühe erivormina eksisteerib korteriomand, mida käesoleval ajal käsitleb 01.01.2018 jõustunud korteriomandi ja korteriühistu seadus, mis reguleerib korterelamutes korteriomanike omandisuhteid. Nii on vaidlusi tekkinud ühiste asjade valitsemise korraldamisega. Ei tehta vahet, milline on korteriühistu vastutusala ja millal vastutavad korteriomanikud. Ei järgita, millal seaduse kohaselt on vaja korteriomanike kokkulepet ja korteriomanike üldkoosoleku häälteenamust, ei kehtestata nõuetekohaselt majanduskava ega kinnitata majandusaasta aruannet. Samuti ei teata, milline on enampakkumisel omandatud korteri omandaja vastutuse ulatus eelmise omaniku sissenõutavaks muutunud kohustuste eest. Või kes vastutab küttesüsteemi puuduste eest ja kolmandale isikule tekitatud kahju eest, samuti milline on viivise määr majandamiskulude tasumisega viivitamisel ja laekumiste järjekord ebapiisavate maksete tegemisel, milline on juhatuse liikme vastutus.