Andres Dvinjaninov: mind teeb rõõmsaks, et mul ei ole praegu üldse palju tööd

Ei tea. Ma ei tea muud, kui et me võiksime oma tarbimisharjumusi rohkem jälgida. Olles reisinud suhteliselt palju ja käinud korduvalt näiteks Indias, olen näinud, kuidas inimesed elavad prügimäel, põletades õhtusöögi valmistamiseks sedasama prügi, mis päeval on tekkinud. Kurbusega olen märganud, et mida ilusam on loodus, seda kohutavamalt inimene selle sees käitub. Mida lopsamalt pakub emake maa, seda hoolimatumalt inimene sellega ümber käib.

Mida põhja poole, seda loodussäästlikumaks muutub inimene. Gröönimaal on üks väike puukene või rohulible omaette väärtus. Indias või ka näiteks Amazonases toimuv on lihtsalt kõige ehtsam maakera hävitamine. Mõeldakse, et loodus jääbki andma, aga …Tarbimisharjumus, ahnus, äri ja omakasu on liikumapanev jõud. Selle koha pealt on küll mõelda vaja. Meie ei saa Amazonase vihmametsas elavale hõimule öelda, et tee nii ja tee naa, aga meie saame oma õue harida.

Teie oma kätega rajatud Karlova Teater on küll loodud hoole ja armastusega. See on nii väike ja armas, tunne on kodune. Seda hoiate korras teie ja teie üpris väike meeskond.

Niitsin jah platsi ära ja pügan vahel hekki. Aga see on kerge asi. Kodus Laeva jõe ääres niidan ju pooltteist hektarit ja majandan väikest metsatukka, seda on meil kümme hektarit. Meil on seal 13 kana – kümme kuni kaksteist muna päevas –, meil on seitse kassi, koer.

Tõesti seitse kassi?

Jah, mul on kuulus Väänikvere Dvinjaninovi kassikasvandus. Kaks tükki on praegu üle, nad on neljakuused kassipojad. Kui keegi tunneb huvi. Ma isegi ütlesin seda telesaates „Eesti mäng” ja üks inimene kirjutaski. Aga kui ta kuulis, et on must kass, kohe üleni süsimust, siis ebausk sai vist võimust ja ei võtnudki.

Meil on kaks süsimusta kassi. Nende nimed võiksid olla näiteks Kassandra ja Kassiopeia või Kasspar või Kasstšei. Me ei tea, kas need on poisid või tüdrukud.

Meie kassikasvanduse kassid püüavad muide ka mutte, nii et kasside hind võib tõusta. (Naerab.) Nad toovad saagi terrassile. Meie suureks kurvastuseks toovad nad ka linde ja isegi ühe nahkhiirepoja olid kätte saanud.Aga eks see olegi looduse ringkäik. Rebane on meil ära viinud aastate jooksul 30–40 kana ja kukke.

Te olete lapsepõlves olnud linnapoiss. Miks te nüüd elate maal?