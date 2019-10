Andres Dvinjaninovi 13 kana, koer ja kuulus Väänikvere kassikasvandus

Ajakirja 60+ oktoobri oktoobrinumbris jätkame sarja Elulust, kus küsime elurõõmsatelt ja positiivse ellusuhtumisega tuntud inimestelt, kust nad oma elurõõmu ammutavad. Meie seekordne usutletav on näitleja Andres Dvinjaninov, kellele pakub rõõmu see, et tal on aega elada. „Mida enam maailmas ringi käia, seda rohkem näeb, kui huvitav on maailm. Aga koduõu on ka huvitav. Eriti kui seal on 13 kana, seitse kassi, koer ja lapsed. Rebased ja isegi karu on meil metsas,” lisab ta lustlikult.