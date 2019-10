Pea 87 000 inimesele makstakse koos oktoobrikuu pensioniga ka üksi elava pensionäri toetust

„Maksame üksi elava pensionäri toetust juba kolmandat aastat,“ rääkis sotsiaalkindlustusameti hüvitiste osakonna nõunik Merle Sumil-Laanemaa. „Sel aastal on toetuse saajate arv kasvanud umbes 6000 inimese võrra.“

Uusi pensionäre on toetusesaajate hulgas veidi üle 1900. Ülejäänud on lisandunud elukohaandmete muutumise tõttu või seetõttu, et toetuse saamiseks kehtestatud piirsumma oluliselt tõusis.