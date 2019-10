Analüüsiti 164 868 inimese andmeid: 4- kuni 94-aastasi. Ilmnes, et kui me saame 60-aastaseks, jõuavad positiivsed mõtted meist endast tippu. Ja see jääb püsima järgnevaks kümneks aastaks, vahendab Õhtulehe terviseportaal.