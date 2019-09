Kui tutvustasin end ajakirja 60+ peatoimetajana, siis ütles 45. sünnipäeva oma viimase mänguga tähistanud korvpallur Martin Müürsepp, et siis te tulite küll natuke vara minu juurde. Samas tunnistas ta, korvpalliseenioriks võib teda nimetada küll.

Skooriga 106:77 nooremaid Tallinna Kalevi mehi alistanud Mürka Dream Team ehk Martin Müürsepa Unistuste Meeskond näitas, et korvpalliveterane on tõesti veel vara maha kanda. Jõudu ning kiirust võib ju noorematest vähem olla, aga pealevisked olid meisterlikud ja mängu mõistmine ning osavus tegid noorematelegi silmad ette.

„No mis sa magad seal korvi all, nopi pall ära!“ „Jookse, mine, no ei saa kuidagi...“

Esimese poolaja lõppedes lisas ta lakooniliselt: „Eks see üks soojendusmäng on...“

See, kas tegemist oli korvpallilahinguga, nagu homset polekski või sõbraliku kohtumise ja suure austusega korvpallilegendide vastu, jääb iga mängu jälginud inimese enda otsustada. Kuigi kingitusvõiduks korvpalliseenioritele seda mängu küll kuidagi lugeda ei saa.

Mängu lõpus kommenteeris Eliezar „Lay Z“ Gordon, kellega Martin Müürsepp Tel Avivi Maccabis koos mängis, ajakirjale 60+, et kaalus ettepanekut kaua, sest on mures oma jala pärast. „Ma olen ju juba 54aastane. Aga Martin helistas ja palus, no kuidas ma talle „ei“ ütlen.“