Arstitudengid kutsuvad südamepäeval tervisenäitajaid mõõtma

Üritus toimub seoses rahvusvahelise südamepäevaga, mille eesmärk on teavitada inimesi riskidest, mis mõjutavad südame-veresoonkonna haiguste teket ning et julgustada neid enda südame eest hoolt kandma. Kolesterooli ja vererõhku on võimalik mõõta Tallinnas, Tartus, Narvas, Rakveres ja Kuressaares.

Huvitatutel on võimalik arstitudengid leida kell 11-15 Tallinnas Mustika keskuses, Tartus Kvartalis ja Lõunakeskuses, Narvas Astri keskuses, Rakveres Põhjakeskuses ning Kuressaares Auriga keskuses. Soovijatel mõõdetakse kolesterooli ja vererõhku ning jagatakse informatsiooni normväärtuste kohta. Enne kolesterooli mõõtmist võiks olla 12 tundi söömata ja enne vererõhu mõõtmist võiks pool tundi rahulikult istuda.

„Südame-veresoonkonna haigused (SVH) on kõige levinum surmapõhjus Eestis. Rääkimata tervelt elatud eluaastatest, mida inimesed kaotavad haigestudes SVH-desse. See on ka põhjus, miks otsustasime sellel aastal tulla avalikesse kohtadesse inimeste kolesterooli ja vererõhku mõõtma. Tahame aidata inimestele meelde tuletada, et enda südame tervise eest tuleb hoolt kanda ja sellega saab alustada tehes lihtsaid elustiili valikuid,“ sõnas ürituse peakorraldaja Gerli Liloson.

Tahame aidata inimestele meelde tuletada, et enda südame tervise eest tuleb hoolt kanda ja sellega saab alustada tehes lihtsaid elustiili valikuid.